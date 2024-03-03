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Madarator
RS: ВСУ отступают, что вынуждает Киев более "реально" смотреть на мир с Москвой
Но кажется уже поздно пить Боржоми и применять остальные лечебные процедуры. Херсон и Запорожье могут забрать по самый Киев

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   Многочисленные и до сих пор продолжающиеся поражения ВСУ на передовой могут стать той самой стартовой точкой, после которой Киев начнет договариваться с Москвой. Это было бы вполне себе логичным шагом для украинского военно-политического руководства, считает инопресса в лице Responsible Statecraft. 

   Причем, как раскрывается в публикации, это не голые домыслы редакционного совета, а вполне себе наблюдаемые явления, к которым Киев сделал первый шаг.

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   Об этом может свидетельствовать публичное заявление руководителя офиса украинского президента – чиновника администрации Андрея Ермака. Последний заявил, что РФ может получить приглашение на встречу по поводу украинской «формулы мира». 

   После поспешного отступления из «яростной Авдеевки» украинское руководство стало куда более сговорчивей и понятливей, увидев воочию, что ситуация на передовой крайне удручающая и невыносимая для ВСУ.


Источник фото: RT


   Помимо этого официальный Киев очень беспокоит существенная задержка со стороны Вашингтона, где не могут «справиться» с представителями республиканцев, крайне жестко настаивающих на разрешении так называемого миграционного вопроса, ставшего непреодолимым препятствием по поводу согласия на выделение военной помощи украинской армии.

   А ведь «формула мира», которую предложила Украина, уже полностью не соответствует текущим реалиям, заявил руководитель российского МИД Сергей Лавров. Теперь ситуация «в поле» требует нового подхода и разговор должен быть совсем другим, уверен главный российский дипломат.

#инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #инопресса о россии
Источник: responsiblestatecraft.org
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