Ракету продадут русским ещё на украино-польской границе

Вчера в мировой Сети появилась аудиозапись беседы высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших потенциальные удары украинской армии пока ещё не переданными дальнобойными и малозаметными для сил российского ПВО ракетами авиационного базирования Taurus по Крымскому мосту. Эта аудиозапись лишний раз подтверждает, что если бундесвер действительно передаст свое подобное высокоточное вооружение, Воздушным силам ВСУ не хватит времени применить подобные образцы. Так как ситуация «в поле» для наземной группировки украинских солдат и офицеров стремительно ухудшается.

Лишь спустя 6 месяцев передача, если гипотетические поставки состоятся прямо здесь и сейчас, позволит произвести пуск Taurus в направлении российских позиций или военных целей. Но таким запасом времени Киев не располагает. Такой точки зрения придерживается бывший чиновник администрации президента Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовавший соответствующий эпизод на видео.

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По словам отставного функционера, даже «европейские друзья Зеленского» оставляют украинской армии 2-3 месяца до глобального поражения, а те самые F-16, которые на Украине провозгласили чуть ли не вундерваффе, на самом деле «погоды» не сделают.

Причем пока Берлин «думает», передавать или не передавать KEPD 350, ВС РФ будут продвигаться дальше и занимать новые территории, включая крупные города, расположенные в ряде украинских областей – это Одесса, Запорожье, Харьков, Николаев. И причина тут простая – РФ располагает большими силами и ресурсами чем Украина.