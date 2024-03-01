В последней модификации эту гиперзвуковую ракету научились запускать не только с крупных кораблей, но и с миниатюрных наземных установок

Россия действительно запускала гиперзвуковые ракеты «Циркон» по прекрасно защищенным целям в Киеве и тем самым провела испытания, получившие оценку «отлично». Это очень плохая новость для украинской армии, потому что появление очередного «сверхоружия» наряду с аэробаллистическими «Кинжалами» в зоне проведения СВО, ослабевшая до крайности в последнее время украинская армия может не выдержать такого накала.

Развертывание и «Цирконов» и «Кинжалов» вряд ли обрадует нового главкома ВСУ Александра Сырского и его подчиненных, вынужденных опасаться передового оружия, возможности которого не до конца изучены украинскими военными экспертами, следовательно, не знающими чего ждать от прилёта такого перспективного вооружения. Ведь даже далёкому от ракетной техники понятно, что импульс простого стального объекта, разогнанного до скоростей, многократно превышающих скорость звука в воздушной среде, своей огромной кинетической энергией способного разрушить многоэтажное строение. Что уж говорить, если в БЧ такой ракеты будет содержаться само по себе мощное взрывчатое вещество. Множество углубленных бетонных бункеров на территории Украины превращаются в потенциально уязвимую цель.

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Поступают сведения, что "Циркон" можно использовать не только с российских фрегатов. Источник фото: Газета.Ру







Такого мнения придерживается британский аналитик Александр Меркурис, заявивший об угрозе сверхзвукового боеприпаса в эфире ютьюб-подкаста.

Информацию о том, что «Циркон» на самом деле использовался при атаке за украинские военные объекты на территории Украины, рассказал Владимир Путин во время своего недавнего публичного выступления в виде послания Федеральному собранию.

«Циркон» – самое свежее гиперзвуковое вооружение, в первую очередь предназначенное для уничтожения крупных кораблей, защищенных мощным ПВО-куполом, таких, как американские авианосцы в составе ударных АУГ. Но в последнее время эффективность данного высокоточного боеприпаса распространилась и на наземные объекты. Сейчас такими ракетными средствами вооружены отечественные проекты фрегатов под кодовым обозначением «22350».