Каждый проигранный бой раз за разом снижает боеспособность обессиленной украинской армии

Крайне неприятное поражение в Авдеевке, после которого украинская армия продолжила отступать и дальше, может стать своеобразным водоразделом, после достижения которого, Киев будет терять свои территории ещё быстрее и чаще. В этом уверен египетский эксперт Ахмед Адель, выпустивший публикацию для infoBRICS.

Сотрудник, специализирующийся на изучении геополитики и политической экономии, считает, что в негативных тенденциях, захвативших с разных сторон действующую украинскую армейскую группировку, изрядно подкосили известия, что столь вожделенная помощь от Вашингтона всё задерживается, да и Берлин, боясь значительного усиления эскалации, боится передавать своё дальнобойное и высокоточное вооружение в лице малозаметных ракет Taurus для нужд Воздушных сил ВСУ.

реклама





Источник фото: Авиация России







Причем подобной точки зрения придерживаются и американские аналитики, заявляющие в своих многочисленных публикациях и исследованиях, что без помощи Пентагона Украине придётся терять свои земли в боях с набравшей ход российской армией.

Единственное спасение, которое видит как Адель, так и западные аналитики, это попытаться начать переговоры с Москвой. Ведь продление периода боевых действий явно не на пользу Украине, теряющей в боях, помимо живой силы, и надежду на позитивный исход всей военной компании. И это никак не изменить.