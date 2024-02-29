Экс-разведчик Риттер считает, что Украина в ходе СВО лишится ещё 20% своей территории

Невозможно сильное желание украинского военно-политического руководства добиться поставленных «официально» целей в виде выхода на так называемые границы 1991 года обрекает Украину и её жителей на всё новые испытания, которые в любом случае не закончатся для восточноевропейской республики обязательно хорошо. На исходе СВО это государство лишится ещё нескольких городов, намного больших, чем потерянная буквально на той неделе донбасская Авдеевка. Речь идёт о ключевых региональных столицах, таких как Днепр, Харьков, Одесса и Николаев. Именно эти крупнейшие городские агломерации вернутся под контроль России, хочет ли того официальный Киев или нет. Всё уже предопределено на поле боя и переиграть ситуацию украинской армии вряд ли получится. Такого мнения придерживается отставной армейский разведчик из США Скотт Риттер.

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Источник фото: украина.ру



По словам бывшего офицера разведки, сейчас множество объективных принципов указывают на то, что Украина с лёгкостью может получить эффект отрезанного ломтя, когда потеряет ещё 20% своих земель. А всё дело в том, что украинские элиты, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский, беспрекословно слушаются «советов», исходящих из штабов НАТО. Но такая стратегия контрпродуктивна. К тому же слова Брюсселя сильно расходятся с делами, так как ВСУ находятся в тяжелейшем кризисе, когда не только нехватка живой силы ставит крест на всех фронтовых амбициях ВСУ. А дефицит снарядов, зенитных ракет и тяжелых вооружений, из эпизодического, стремительно достиг уровня критического. Что сейчас все мы и наблюдаем на многочисленных направлениях.