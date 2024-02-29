И в локальном наступлении и в обороне подобный образец явно будет полезен

Во время своего запланированного визита по ряду объектов оборонной направленности генерал армии Сергей Шойгу воочию увидел один из вариантов бронеавтомобиля «Тигр-М», оснащенного набором направляющих для запуска неуправляемых ракет. Объект, представляющий собой так называемое «мини-РСЗО», был замечен как выставочный образец на экспозиции в Тульском регионе.

И хотя масштаб пусковых установок позволяет с высокой долей достоверности предположить, что калибр запускаемых реактивных снарядов является меньшим, чем у старших собратьев в виде «Торнадо» или «Солнцепека», относящихся к классу тяжелых систем, количество в несколько десятков направляющих, всё равно для потенциального оппонента не делает момент прилёта менее приятным.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





К тому же функции высокой мобильности и защищенности для экипажа, благодаря колёсному бронированному шасси, делают данный образец весьма приятным дополнением к штурмовой пехоте или группе поддержки, позволяющим в высокоэффективной манере вести «огонь по площадям» на малой дистанции, разрушая полевые укрепления или нанося огневое поражение живой силе и легкой бронетехнике.

Так же министр обороны увидел и ту самую новейшую РСЗО «Возрождение», способную вести огонь как тяжелыми 220-мм боеприпасами, поражая цели на удалении в 120 км, так и дистанционно минировать окружающую местность с помощью своей «бикалиберности», используя для этого 122-мм калибр.