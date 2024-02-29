Одна установка способна заменить собой сразу "Торнадо-С\Г", "Солнцепек" и "Земледелие"

Сергей Шойгу недавно побывал на предприятии НПО «Сплав», где собираются механизированные средства огневого воздействия. И в момент визита в один из цехов завода в кадр оператора «проскользнула» передовая РСЗО «Возрождение», способная стрелять двумя типами реактивных снарядов, относящаяся из-за этого к классу бикалиберных. Благодаря такому подходу «в историю» смогут отправиться советские реактивные установки, но и вполне себе современный комплекс дистанционного минирования «Земледелие», будучи замененные на нечто более универсальное и способное работать на различных дистанциях боя.

По словам разработчиков, имевших небольшую беседу с российским министром обороны, РСЗО уже успела поучаствовать в испытательных стрельбах на полигоне и показала достойные результаты как по показателям точности с кучностью, так и по качеству ударного воздействия.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





В роли шасси для бикалиберной системы выступает четырехосный модуль от КамАЗа, где установлены два ряда направляющих, позволяющих отстреливать снаряды в 122-мм и в 220-мм калибрах. Для кратного ускорения процедуры перезарядки, снаряжение новыми выстрелами происходит установкой сразу нового целого пакета.

Конструкторы рассказали, что новый военный продукт поддерживает использование четырех классов боеприпасов, начиная от управляемых ракет «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», и заканчивая «Солнцепеками» и установкой ДМ «Земледелие».

Причем сделав ставку на возможность работы разными типами снарядов, система стала универсальной, одинаково удобной, как для боевой работы рядом с собой, так и для поражения целей в глубоком тылу оппонента. Используя передовые ракеты от РСЗО семейства «Торнадо», новый комплекс может поражать объекты на удалении до 120 км.