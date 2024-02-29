Свежо предание, да верится с трудом. Авдеевку вот уже "вернули"

Украинские солдаты и офицеры «не расстраиваются», что они отступили с удерживаемых ранее позиций на Авдеевском направлении, так как скоро их снова отправят в бой, но теперь уже не оборонительный, а наступательный. О новой задаче, согласно задумке нового главкома ВСУ Александра Сырского, когда необходимо подразделениям ВСУ «упереться рогом» и вернуть утерянные окопы и траншеи в районе Авдеевки и не только, рассказали на портале «Страна.ua». Причем подобного успеха генерал-полковник ждёт и на Кураховском направлении от своих подопечных.

реклама

Источник фото: Интернет

О посещении высокопоставленным военным рядя позиций ВСУ на самом сложном сейчас участке ЛБС в районе Авдеевки, сообщил ряд украинских СМИ. Так во время брифинга в одном из прифронтовых штабов, генерал объявил, что он, используя никуда «не исчезнувшие» боевые возможности текущих украинских подразделений, возобновит мощные атаки на российские позиции. Сделано это будет в тех квадратах боевых действий, где ВСУ уже отступили.

А прямо сейчас на наиболее трудных участках ЛБС идёт оперативное распределение резервов и налаживается взаимодействие между «смежниками», готовясь сорвать планы российского командования, ведь по мнению Сырского, ВС РФ «иногда демонстрируют успехи».

Вместе с тем Сырский возложил вину за провалы на местах не на высших военачальников, одним из которых является собственно выпускник московского МВОКУ, подразумевая собственно именно Сырского, а именно старшие офицеры на местах, не сумевшие организовать «грамотную» оборону.

А тем временем по сообщению ТГ-канала «Военное дело», ВС РФ осуществили прорыв на Авдеевском направлении.