А тем временем в Киеве заявляют, что ситуация "полностью контролируемая"

ВС России прорвали свежую линию обороны украинской армии, возведенную впопыхах после стремительного ухода из окруженной Авдеевки украинского гарнизона. Теперь ВСУ приходится под градом планирующих бомб ВКС и тяжелой артиллерии ВС РФ продолжать отступать дальше на запад. А тем временем российская армия, пользуясь удобным моментом и рассогласованностью в украинской обороне, продолжает продвигаться дальше, подспудно освободив ряд населенных пунктов, таких как Невельское, Орловка, Тоненькое и Бердычи. О чем появилась информативная сводка от ТГ-канала «Военное дело».

По словам военных аналитиков портала, поселение Бердычи уже контролируется силами ВС России, а в Орловке завершается операционная зачистка. В Тоненьком бои ещё продолжаются, а в Невельском идёт контроль ряда окраин, но полностью за село битва не закончена.

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Источник фото: АиФ







И если ситуация обстоит ровно таким образом, что былые слова спикеров ВСУ о том, что Бердычи, Тоненькое и Орловка станут «стабильной» линией новой обороны, дальше которой ВС РФ не продвинутся, то выходит, что слишком ранняя бравада заявлений официальных украинских лиц оказалась лишь пустыми словами, когда ситуация «в поле» несколько иная.





Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"





Прямо сейчас известно, что после бегства из Авдеевки украинской армии, российская сторона на 100% контролирует Ласточкино, Петровское, Северное и Победу.





Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"





Тем временем в Киеве считают, в лице генерал-лейтенанта ГУР Кирилла Буданова*, что в текущей тяжелой ситуации для ВСУ виноват никто иной, как «стальной генерал» Валерий Залужный, действия которого в 2023 году и привели к положению текущему, где неудачное контрнаступление обернулось не только провалом в своей неоднозначной реализации, но и спроецировало неудачи на передовой в год текущий, когда российские войска демонстрируют успех не только на Авдеевском операционном направлении, но и на других участках протяженной ЛБС, в частности в работинском рукаве и в херсонских Крынках. И этот список далеко не полный.





* – внесен в РФ в список террористов и экстремистов

