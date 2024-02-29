А в США просто молча наблюдают за ситуацией

Несмотря на все отчаянные попытки украинских вооруженных сил закрепиться на очередной линии обороны прямо в полях или в мелких населенных пунктах, все эти попытки пошли прахом. Российские штурмовики продолжают успешно продвигаться вперед и освобождать всё новые и новые поселения. А украинский Генштаб может лишь взирать на продвижение ВС РФ и ничего не может с этим поделать, хотя говорит обратное и пытается воодушевлять своих военных, показывающих низкое расположение духа. О насущных сложностях украинской армии рассказал один из ведущих аналитиков фирмы Global Guardian.





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По словам Зева Фэйнтуша, на фоне новых территориальных потерь по ту сторону океана в США продолжает кипеть жаркая предвыборная борьба, где местные республиканцы ни в какую не хотят уступать по такому принципиальному для них вопросу, как тамошнее миграционное законодательство и вопрос строительства заградительной стены от нелегальных проникновений на территории Америки. И хотя Джо Байден нашел «лазейку» как предоставить экстренную помощь ВСУ, пока что он боится ей воспользоваться, справедливо опасаясь замораживания куда большего пакета помощи на $60 млрд. для Украины.

Вместе с тем, пока в вашингтонской администрации продолжают «думать», линия ЛБС на Украине стремительно откатывается на запад.

И как предупреждает Фэйнтуш, «новые Авдеевки» приходится ожидать очень скоро, если в США продолжат оставаться в стороне от помощи Киеву. Причем Москва, пользуясь наиболее благоприятным моментом, «не ждёт у моря погоды», а продолжает пользоваться плодами своих новых возможностей, стремительно освобождая Донбасс.