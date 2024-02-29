Правда на это согласны не все участники тайного совещания

Украина может получить существенную военную поддержку от США без согласия членов конгресса. Для этого будет достаточно передать вооружение и боеприпасы, находящиеся на балансе армейских складов Пентагона. Как раз по этому вопросу произошла беседа членов администрации Джо Байдена в минувший вторник. Об этом рассказал NBC News, имеющий собственные источники в кругу помощников американского президента и среди членов конгресса и части его аппарата.

В момент встречи обсуждались различные варианты, как именно уже военные чиновники Пентагона могут обеспечить украинскую армию и закрыть её «базовые потребности», под которыми прежде всего подразумевается обеспеченность различными боеприпасами. Но самое главное, для подобного шага не требуется разрешение конгресса. Правда украинскому военно-политическому руководству рано радоваться: никаких конкретных подвижек встреча не вызвала и пока что, ВСУ остаются без помощи от США.

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Источник фото: Регнум







Вместе с тем в публикации подчеркивается, что пока Джо Байден и его подчиненные «думают», на Украине боеприпасов самого востребованного 155-мм калибра хватит буквально на месяц, как и зенитных ракет для установок ПВО. Причем все это прекрасно понимают и в Белом доме, но боятся тогда уже, получить полный отказ представителей республиканцев в дальнейшем голосовании за предоставление помощи в размере в 60 млрд. долларов для ВСУ, и крайним нежеланием «облегчить» собственные арсеналы американской армии, в полной мере попадающей в положение уже своего «голода боеготовности».