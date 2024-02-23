Беседа, в которой стало известно о грядущем "контрнаступе", прошла в рамках "контринтервью" Fox News

Сейчас украинская армия перешла в «стратегическую оборону», но так не будет продолжаться вечно. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в беседе с журналистом Fox News, что украинский Генштаб в тесном сотрудничестве с западными военными советниками прорабатывает грандиозные планы будущего контрнаступления ВСУ в южной части украинского государства и непосредственно надводную атаку в Черном море.

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Источник фото: bbc.com



Но не стоит забывать и про оборону, которая так же важна, так как мы в лице возросшей наступательной мощи российской армии получили новый вызов, с которым приходится считаться в планировании ближайших военных операций, заявил Зеленский в интервью.

И тут стоит вспомнить, что предыдущее контрнаступление ВСУ, проведенное одновременно на трех направлениях (Запорожское, под Артемовском (Бахмутом) и высадка десанта морской пехоты в Крынках), выдалось не особенно удачным, как по части приобретенных территорий, так и по части потерь в живой силе и бронетехнике, которые оказались чрезвычайно чувствительными.

Осталось удивиться напоследок, но по заявлению премьера Украины Дениса Шмыгаля, контрнаступление ВСУ не закончилось, а сё ещё идёт, правда результаты пока что более чем скромные. О чем заявил сам же высокопоставленный киевский чиновник.