Правильно что Олаф Шольц выступил против отправки своих военных на Украину

Необычный случай произошел с боевым фрегатом «Гессен» немецкого флота, который как курьезный, иначе назвать язык просто не повернется. Германский корабль, направленный Европейским Союзом в рамках морской операции Eunavfor Aspides, в момент боевого патрулирования акватории Красного моря силами расчётов ПВО обнаружил в небе неопознанный объект крупных габаритов, как оказалось впоследствии, представляющий собой разведывательный БПЛА принадлежности США MQ-9 Reaper.

Именно такой огромный беспилотник «внезапно» потерял управление во время неосторожного сброса большого массива авиационного топлива одним из авиационных перехватчиков ВКС РФ в прошлом году, во время полетов рядом с российским Крымом.

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Так вот, обнаруженный объект мог представлять потенциальную опасность для немецких военных моряков и поэтому был атакован силами зенитных ракет SV-2. О чем написали в Bild.

И тут пришлось второй раз удивляться: мало того, что БЛА оказался принадлежащим американским силам, так ещё выпущенная пара зенитных ракет не смогла «приземлить» летевший на высотах около 12 тыс. метров крупногабаритный низкоскоростной воздушный объект. Причем боевая высота высокоточного зенитного боеприпаса SV-2 составляет 20 000 метров.





О возникшем инциденте рассказал представляющий бундесвер чиновник Михаэль Штемпфель в минувшую среду. Причем сразу после обнаружения большой «птички», руководство корабля сделало оперативный запрос о потенциальной принадлежности дрона среди всех своих союзников. Но никто наличие своего разведчика, в пределах воздушного купола немецкого судна не подтвердил. Именно после этого последовал приказ на сбитие цели.

И уже в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung было сказано, что несмотря на все усилия судовой команды фрегата, «неизвестный» БЛА не удалось перехватить.

Ох не зря Олаф Шольц выступил резко против участия германских военнослужащих на стороне ВСУ.