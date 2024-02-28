Сегодняшнее поколение ЗРК без труда справляется роями БПЛА

ЗРК «Тор» несмотря на высокие боевые показатели и успешное применение в конфликте высокой интенсивности, чем по определению является российская СВО, получит новый пакет модернизационных мероприятий, что по заявлению руководителя предприятия «Купол» Фанила Зиятдинова, кратно повысит свою эффективность на передовой.

В беседе с журналистами «Национальная оборона», гендиректор поделился планами, в кардинальной мере затрагивающих эволюционные работы, осуществляемых над ЗРК, входящих в семейство «Тора».

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"Арктическая" версия Тора.Источник фото: Российская газета



Не раскрывая ключевые подробности, управляющий заявил, что кардинальная разница в позднейшей модификации будет куда более ключевой, чем между собой отличались «Тор-М1» «Тор-М2».

Известно, что «Купол» работает нет только над усовершенствованием «Тора», но и над другими, пока что никак не обозначенными в интервью продуктами, относящимся к военным и специальным проектам.

ЗРК «Тор» относится к классу зенитных ракетных комплексов малой давности и способен, согласно своим боевым спецификациям, отражать удар бомб-планеров, осуществлять перехват самолётов, вертолётов и различных БПЛА. Причем последние не поставят в трудное положение операторов отечественного ЗРК, даже если будут атаковать не по одиночке, а обширным роем.

Кстати, именное воздушные роевые построения отечественных ударных БПЛА позволяют российским силам наносить урон украинским позициям, о чем в своем интервью для одного из западных порталов рассказал доброволец с позывным «Адам».