"Дайте снарядов, да побольше". И разумеется дадут, но не сейчас, а "когда-нибудь" потом

На падении донбасской Авдеевки неуспехи ВСУ могут не закончиться, украинские военнослужащие устами Владимира Кличко жалуются в зарубежной прессе, что уже запущен так называемый эффект домино, когда оборона украинской армии рухнула, а солдаты и офицеры продолжат отступать дальше, пытаясь закрепиться на «более выгодных позициях», которых на самом деле нет(Ведь в украинском Генштабе никто не рассчитывал на потерю Авдеевки). Единственное, что можно «исправить» пока что, так это расщедриться на усиленные оружейные поставки со стороны стран Запада. Без такой поддержки ВСУ закончат линию своего успеха, не в силах сопротивляться многотонному «катку» российской армии, практически беспроблемно утюжащему в перманентном режиме передний край со стороны Украины, где количество прилётов так называемых планирующих бомб и классических артиллерийских снарядов «просто не заканчивается», вторит младший Кличко, беседуя с корреспондентом издания Focus.





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Источник фото: Ведомости





За Авдеевкой обязательно последуют следующие населенные пункты, которые ослабевшая украинская армия не в силах удержать. Ведь помимо тех самых снарядов для многочисленной техники НАТО, в ВСУ остро требуются уже менее распространенные и от этого более дорогостоящие зенитные ракеты для пока ещё уцелевших комплексов ПВО NASAMS и Patriot, о чем написали в журнале Forbes.