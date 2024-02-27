Ну и к ухудшению экономического положения Германии, как не без этого?

Всё что делает федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, ведёт лишь к успехам российской армии на передовой и поражениям ВСУ. Такая «поддержка» дорого обходится украинской армии – пока Олаф Шольц «придерживает» поставки такого необходимого Украине вооружения, российские силы «катком» развертывают свое наступление сразу на нескольких участках, а обессиленные из-за бездействия западных союзников ВСУ и из-за бессмысленного с военной точки зрения контрнаступа прошлого года, украинские силы продолжают откатываться на запад, истощенные до крайности. Например, украинская армия нуждается не только в свежем пополнении людских резервов, но и изнемогает от отсутствия артиллерийских снарядов, необходимых прямо здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом.

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Ракета Taurus. Источник фото: РБК



По словам Юлиана Репке, военного эксперта Bild, Шольц в курсе всех проблем украинского Генштаба, но его поддержка больше похожа на желание посмотреть, как российская армия войдет в Киев, чем на серьёзные усилия воспрепятствовать этому.

А тем временем источники, близкие к кабинету германского лидера, считают, что последний существенного опасается втягивания его государства в неиллюзорное противостояние с военной машиной РФ, получившей реальный боевой опыт на Украине. А между тем Бундесвер бедствует и не готов проявить свою силу, нуждающийся как в закупке вооружений, так и в недостаточности личного состава. И Шольц это прекрасно понимает. Поэтому отправка Taurus ВСУ откладывается на неопределенный срок.