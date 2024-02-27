На что потребовалось украинской армии 2 месяца, ВС РФ потратили одну неделю

Работино, чьим символом стали целые скопления уничтоженных немецких танков Leopard 2 и точно такие же группы выведенных из строя американских БМП Bradley, чей захват со стороны ВСУ путем неимоверных усилий продолжался долгих два месяца, сопровождаемый существенными потерями в личной силе и тяжелой бронетехнике, оказался под контролем ВС РФ. Это «засвидетельствовал» депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. По его словам, территория поселка уже больше не контролируется украинской армией. О печальном положении дел для украинского военно-политического руководства депутат рассказал в беседе с испанскими журналистами 20minutos.





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Помимо свершившегося факта отступления из так называемого «работинского рукава», Гончаренко уведомил испанских корреспондентов, что ситуация до крайности сложная для украинской армии не только на запорожском направлении, но и много где ещё, в том числе на Авдеевском направлении, где падением города-крепости дело не завершилось.

И пока что он видит лишь тупик. Но ведь есть «позиции», которые куда хуже тупика. И дело за наступлением эпохи таких негативных вариантов всё ближе, считает Гончаренко.

А тем временем украинский президент Владимир Зеленский прямо объявил в своем интервью CNN, что без масштабной военной помощи США Киеву будет сложно продержаться даже в обороне.