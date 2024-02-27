А ведь можно было договориться в марте 2022 года, говорили ему

Пока в США заняты своими внутриполитическими проблемами, украинская армия может не выдержать и начать стремительно отступать. Так считает и думает украинский президент Владимир Зеленский в своей беседе с корреспондентами CNN.

По его словам у Украины ещё есть люди, способные взять в руки оружие идти сражаться на передовую. Но количество таких людей строго ограничено, и его явно не хватит для создания новых или пополнения старых бригад. Да и как сражаться, пускай и в обороне, когда артиллерийские расчёты остаются на «голодном» снарядном пайке. Ведь общеизвестно, что без поддержки артиллерии в конфликте невозможно побеждать.

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Источник фото: иносми

В финале интервью Зеленский подвел редакцию к мысли, что всё, чего добьется Украина на поле боя – будет целиком заслугой США. В особенности это касается удачного наступления, так как именно в движении вперед кратно необходимо всё вышеперечисленное.

А тем временем Джо Байден считает, что членам нижней палаты американского парламента нужно как можно скорее утвердить проект закона, согласно которому Украина получит 60 млрд. долларов. Но в конгрессе с этим категорически не согласны, потому что вашингтонская администрация «забывает» про внутренние дела государства и ни в какую не хочет договариваться с республиканцами по чувствительному миграционному вопросу.