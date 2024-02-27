Разумеется это слишком оптимистичные оценки, что бы быть "восторженной" правдой

Ожесточенные битвы с российскими войсками привели к потере не менее 20 танков Leopard 1 и Leopard 2 в составе ВСУ, решило рассказать немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В публикации осведомляют читающую публику, что всего от коалиции западных стран украинская армия получила примерно 230 ОБТ Leopard, куда входят как первые версии, так и практически самые свежие ревизии немецкого танка. А официальный производитель германского танка в лице Берлина, поставил на Украину 38 своих боевых машин, изъяв часть из них из действующих подразделений Бундесвера, частично ослабив его.

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Источник фото: Телеграм







Но особый акцент в материале ставится на то, что хотя «Леопард» рядом международных экспертов относится к одному из самых успешных и грамотно сконструированных танков, показать свое превосходство над российской бронетехникой ему не удалось. Более того, уничтоженные остовы немецкой бронетехники стали настоящим символом крайне неудачного украинского контрнаступления на юге Запорожской области, когда скопления обгоревших корпусов уничтоженных немецких танков в виде фотографий, мигом разлетелись по редакциям западных СМИ, заставив многочисленных читателей уже летом 2023 года, когда контрнаступ был в самом разгаре, задаться вполне справедливым вопросом: а есть ли на самом деле успех в наступлении, о котором так много говорили тогда в Киеве? Речь шла о битве за поселок Работино, который путем невероятных усилий и тяжелых потерь ВСУ всё же удалось захватить за два месяца, и который сейчас, практически за неделю, был освобожден в конце февраля 2024 года штурмовыми группами российской армии.

Кроме того, в недавней битве на посёлок Победа, ВС РФ сумели поразить один из Leopard модификации 2a4, и силами трофейной команды вывезти его в российский тыл, что стало очень неприятным «сюрпризом» как для ВСУ, так и для Берлина.