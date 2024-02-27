Пентагон ой как не любит, когда "под свет софитов" уничтожают его дорогостоящие образцы вооружений. Это очень плохо для бизнеса

Потеря танка Abrams, уничтоженного российскими штурмовиками в недавнем бою рядом с утерянной ВСУ Авдеевкой, сулит украинскому военно-политическому руководству одни только большие неприятности. Которых, согласно публикации портала The War Zone, «целый ворох». Начиная от потери репутации якобы «невероятно полезного» и стойкого под градом российских ударов западного оружия, до получения доступа оружейными инженерами ВС РФ к секретным технологиям, из-за чего следующие поставки для украинской армии, если состоятся, могут получить целый ряд ограничений.

А ведь согласно другой публикации в американской прессе в лице Military Watch Magazine, западные союзники Киева не рассчитывали, что бронетанковый образец, произведенный силами General Dynamics, будет уничтожен в течение первых трёх дней, как только появится рядом с передним краем. Когда разведывательные российские БПЛА смогли отследить одиноко катающийся танк и направить на него лишь один дрон-камикадзе, серьёзно повредивший своим взрывом тяжелобронированный экземпляр. После чего уже обездвиженную машину оставалось лишь «добить». Что и было выполнено с невероятной прытью, когда по остановившейся технике был выпущен гранатомётный боеприпас из легкой версии РПГ-7.

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Источник фото: Вестник черноземья







В заметке отдали должное конструкторскому «гению», создавшему танк, где вышибные панели, предустановленные в тыльной части орудийной башни, своим срабатыванием позволили сохранить башенную установку, не допустив её срыва в результате детонации боеукладки. Правда танку это никак не помогло – уничтожение было полным. Правда на этом «комплименты» закончились, где военные обозреватели сделали ряд критических замечаний, обвинив украинскую сторону в пренебрежении мерами безопасности. Под этим подразумевалось полное отсутствие так называемых «мангалов» – предустановленных сетчатых козырьков над башней. Кроме того, не видно, чтобы уничтоженный Абрамс был оснащен хоть каким-то РЭБ-модулем для защиты от беспилотников.

«Проехались» американские журналисты и по ошибочной тактической схеме использования западных танков, точнее по её полному отсутствию, когда высокотехнологичные образцы, под которыми в западной прессе понимают исключительно переданные Leopard, Challenger и конечно Abrams, были отправлены буквально силами взвода и без четкого плана действий. Причем по рассказу одного из переживших неудачное контрнаступление ВСУ прошлого года, выходило, что русские должны были «забояться», лишь только одного факта присутствия на поле боя «Леопардов» и БМП «Брэдли». А запасного плана, что если всё пойдет не так и русские не испугаются, у украинского Генштаба не было. Чем закончилось то самое контрнаступление ВСУ, все помнят. И не только в Киеве.