Даже это много, если посмотреть, как командование ВСУ безрассудно отправила на передний край ОБТ, без востребованных сейчас как никогда "Мангалов" и динамической защиты

Российская сторона в подтверждение своих слов об уничтоженном на передовой американском танке Abrams, опубликовала видео горящего остова украинской бронемашины. О поражении танка Abrams M1A1 под Авдеевкой на Украине написали журналисты специализированного портала, посвященного военной технике и армии – Military Watch Magazine. В публикации сделан акцент на том, что тяжелую бронетехнику уничтожили в два захода – сначала гусеничную платформу преследовал дрон-камикадзе россиян, а затем довершил разгром выстрел из легкого гранатомёта РПГ-7, сделавшего использование некогда грозного ОБТ полностью непригодным.

реклама

Источник фото: Телеграм



Но не это больше всего впечатлило американских специалистов, а тот факт, что пораженная бронемашина смогла продержаться всего три дня, как только вести об её отправке на передний край появились на просторах мировой Сети 23 февраля. Именно в этот день, украинские масс-медиа с целью поднять упавший дух украинского общества и ВСУ, сняли рекламный ролик рядом с ЛБС, где вольно раскатывающий образец бронетанковой мысли General Dynamics и должен был продемонстрировать «неугасающую мощь» Украины на поле боя. Но чем закончилась такая неоправданная бравада и бахвальства украинского Генштаба, к сожалению уже все знают, подвели черту американские журналисты.

И по ряду некоторых, имеющих под собой ряд оснований утверждений, можно наверняка предположить, что это мог быть не первый пораженный Абрамс, так как «популяризовать» потерю переданной и так с большим скрипом иностранной бронетехники своего самого главного военного союзника, для Киева было бы явно не в его национальных интересах.

Кадры с пораженным танком были опубликованы вчера и растиражированы мировыми СМИ,