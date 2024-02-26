Наверное для Пентагона вдвойне унизительно узнать, что для выведения из строя современного американского ОБТ использовались дешевый БПЛА и гранатомёт, разработанный в 60-х годах прошлого века.

Сегодня стало известно, что практически с 6-месячного факта присутствия американского танка Abrams в составе ВСУ и его недавнем появлении вблизи передовой, один из таких ОБТ был уничтожен рядом с Авдеевкой. Человеком, отправившим украинский танк на досрочную «бронетанковую пенсию», оказался военнослужащий 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с полевым позывным «Рассвет», о чем отечественные журналисты из «Ленты» узнали у офицеров войскового соединения. А непосредственного засадными мероприятиями руководил командир с полевым позывным «Коловрат».

И уже по словам чиновника ДНР Яна Гагина, занимающего должность советника руководителя народной республики Донбасса Дениса Пушилина, пораженная бронемашина до этого попадала в объективы телекамер, став немногим до своего печального финала той самой «телезвездой», остро необходимой для упавшего духом украинского телезрителя в безнадёжных попытках его приободрить от слишком частых поражений ВСУ. Получилось ли?

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Источник фото: Телеграм



А тем временем начинают поступать дополнительные подробности, проливающие свет, как «бессмертную» технику, прозванную так за бесконечную любовь к глубокому украинскому тылу на протяжении последних шести месяцев, всё-таки удалось поразить. Как оказалось, для этого даже не потребовались современные тяжелые противотанковые «решения», типа ракет «Корнет» или корректируемых снарядов «Краснополь». Достаточно было лишь дешевого и массового fpv-дрона, и, «на десерт», выстрела из гранатомёта РПГ-7, принятого на вооружение в далёком 1961-м году ещё в эпоху СССР.

И по ряду предположений анонимных ТГ-каналов, «отпустить» одинокий танк прямо под каток наступающей российской армии было явно недальновидно и слишком опрометчиво. Чего добивался таким рискованным действием украинский Генштаб, решительно не понятно.