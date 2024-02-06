Поездка в лихую контратаку без должной разведки получилась так себе: Дорога оказалась ухабистой и полной сюрпризов

В Авдеевке украинское командование осознавая всю тяжесть ситуации, когда один за другим в последнее время начали сыпаться важные узлы обороны и в без того укрепленном городе-крепости, решило во что бы то ни стало замедлить падение донбасского города, ведь отступление из много лет укрепляемой Авдеевки, тяжким моральным грузом ляжет на хрупкие плечи украинского общества и в ещё большей степени осложнит даже гипотетическое выделение помощи со стороны вашингтонской администрации, где, как и везде, очень не любят проигрывающую сторону.





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С этой целью в режиме 24/7 украинский Генштаб хотя бы для частичного исправления ситуации пытается отбить потерянные районы, и решил направить на захват утраченного ранее укрепа «Царская Охота» одну из украинских БМП Bradley. Гусеничная машина на большой скорости попыталась продвинуться максимально вперед и тем самым добиться прорыва российской обороны на одном из направлений. Но лихой маневр и смелая задумка оказались бессильны против русской предусмотрительности и устава по оборонительным действиям российской армии.

Так многотонный таран американского производства просто взял и подорвался на заминированном участке дороги, что как бы следовало со стороны штурмовиков ВСУ предполагать и стараться без пехотного сопровождения, тщательно обследующего полосу предполагаемого прорыва, не действовать.





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Сам подрыв состоялся в треугольнике улиц Спортивной, Соборной и Чернышевского.













Несмотря на ранние годы выпуска и постепенный отказ армии США от такой бронетехники в угоду новым более защищенным концепциям БМП, Брэдли считается одним из лучших представителей своего класса, оснащенная в оптимальном варианте комбинированной броней и усиленной способностью атаковать не только незащищенные окопы или легкобронированные машины, но и современные танки. Благо из засад при помощи автоматической пушки Bushmaster и тяжелых ракет TOW это можно сделать. Для обороны от пехоты есть пистолеты-пулеметы М231 FPW.