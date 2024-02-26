А ведь сам Зеленский и его уважаемые западные партнеры ещё за шесть месяцев до контрнаступа говорили где он должен пройти

Причины грандиозного неуспеха минувшего украинского контрнаступления на юге Запорожской области, завершившегося в ноябре, многочисленны и весьма объективны. Тут тебе и попытка наступательных действий по направлению, заранее подготовленному к встрече бронетанковых колонн и поэтому мощно и масштабно заминированному, отсутствию прикрывающей действия украинской стороны фронтовой авиации, и превосходство в этой компоненте российской стороны, причем кратное. Да и подготовленные штурмовики в большинстве своём состояли из плохо обученных мобилизованных, кроме того, превосходства численного у ВСУ в квадрате потенциального прорыва не было, от слова совсем. Поэтому вовсе нет причин удивляться, что так называемый «контрнаступ» пошел совсем не так, как рассчитывали на это в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО и в Пентагоне. Что уж там говорить про ожидания украинского Генштаба и руководящего тогда ВСУ «стального генерала» Валерия Залужного.





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Источник фото: РИА Новости







А вот по свежим словам украинского президента Владимира Зеленского, всё что перечислено было выше, совсем неважно. Неудача у украинской армии в контрнаступе была. Но только лишь по одной причине: Валерий Герасимов, российский руководитель Генштаба, знал всё об украинском наступлении много раньше чем оно состоялось. Зеленский утверждает, что генеральный план действий ВСУ был известен в Кремле практически сразу, как только был подготовлен. Поэтому российская сторона успела как следует подготовиться до начала украинских действий в начале лета 2023 года.

Следовательно, будущие контрнаступательные действия украинской стороны будут в нескольких вариантах для «дезинформации» РФ. Новость о том, что контрнаступление ВСУ состоится уже в этом году, Зеленский озвучил сам.