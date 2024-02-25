Предельная дальность в 70 километров позволит без труда охотиться за HIMARS

В текущем моменте ни отчаянная смелость ВСУ, проявленная в огромном желании сдержать невероятный накат российской армии, ни надежда на обещанные 800 тыс. снарядов от чешского президента Петра Павла, на которые, руководство Европейского Союза экстренно пытается найти 1,5 млрд. евро, всё равно привели к тому, что практически на всём протяжении 1000-километрового ЛБС украинские силы вынуждены с большим трудом отбиваться от доминирующих сил ВС РФ. Но кажется, как только на передовых позициях появятся САУ «Коалиция-СВ», тяжесть положения украинских войск на передней линии будет просто запредельной. О несущем опасность и высокие риски для всей украинской группировки современном оружии россиян напомнили своим подписчикам на ютьюб-канале Defense TV.





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Источник фото: newsfrol.ru







В видео, не без веских оснований утверждается, что дальнобойная гаубица 2С35 станет той самой «артиллерийской кувалдой», способной доставить кучу неприятностей ВСУ и привнести в сражения тот самый коренной перелом, хотя и без «Коалиции» не сказать, что украинская армия переживает «расцвет» и добивается побед.

На канале считают, что у российских сил нет опасней артиллерийского «джокера», чем 152-мм артиллерийская установка, представляющая собой самую настоящую новинку из мира подвижной бронетехники.









Немногим ранее Сергей Шойгу рассказал, что в ВС России с нетерпением ждут новейший образец вооружения, когда первые шесть машин появятся в одном из подразделений уже в конце февраля.

От более ранних моделей, «Коалиция» отличается высокой скорострельностью в 16 выстрелов в минуту и дальнобойностью при использовании специальных версий снарядов, составляющей около 70 километров.