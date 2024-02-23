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Madarator
FT: ЕС не хватает $1,5 млрд, чтобы выкупить 800 тыс снарядов для ВСУ за рубежом
Страны, способные снабдить украинскую армию, ранее были найдены президентом Чехии

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   Государства Европы, входящие в Евросоюз, озадачены срочным поиском $1,5 млрд, необходимых для покупки артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Именно такая сумма необходима, чтобы выкупить те самые снаряды, которые смог разыскать в третьих странах президент Чехии. О новой «невыполнимой миссии», которую требуется выполнить во что бы то ни стало, решили рассказать журналисты Financial Times, имеющие достоверные источники среди ряда западных сотрудников, участвующих в обеспечении украинской армии.

   Предыстория текущего события такова, что на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности глава Чехии Петр Павел поделился новостью, что его офис смог при помощи нужных связей разыскать в так называемых третьих странах около 500 тыс. снарядов тяжелого 155-мм калибра и не менее 300 тыс. снарядов калибра 122-мм. По словам чешского президента, поставки могут начаться в течение пары недель, если Вашингтон, Брюссель, Берлин и Хельсинки, так же оперативно смогут найти и финансовые средства для соответствующих закупок.

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Источник фото: Военное обозрение


   Всего необходимо согласно источнику в руководстве ЕС, выделить около $1,5 млрд.

   Известно, что раннее большое желание ЕС передать на безвозмездной основе 1 млн. снарядов Киеву, завершилось ровно ничем, так как оказалось, что обещанная амбициозная помощь не была точно рассчитана во времени и до марта 2024 года столько снарядов отправить украинской армии, не получится.

#дефицит боеприпасов в всу #дефицит боеприпасов в украинской армии
Источник: ft.com
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ВСУ получит 800 тыс снарядов, если Чехии помогут насобирать необходимую для их приобретения сумму
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