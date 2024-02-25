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Madarator
В журнале Time считают, что победа для ВСУ практически невозможна, а полный разгром весьма вероятен
Золотое время для успеха упущено, дальше за горизонтом лишь темные времена

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   Известный журнал Times не видит успеха для Украины на поле боя, как бы не рассчитывал на него официальный Киев. Объективных факторов, гарантирующих украинской армии победу над вооруженными силами РФ, при всём большом желании переживающих за Украину западных стран, не рассмотреть даже под увеличительным стеклом, а вот наоборот, что Россия просто так не остановится, а её глобальные цели на поле боя куда как больше, чем было возможным заполучить по итогу марта 2022 года, видно даже невооруженным взглядом. Рекордный оборонный бюджет ВС РФ не даст соврать, тем, кто до сих пор испытывает скепсис по поводу побед России.


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   Далеко ходить не надо – прямо сейчас Украина только что столкнулась со стремительной потерей хорошо укрепленной города-крепости Авдеевки, превращенной за годы контроля ВСУ в сеть укрепленных оборонительных пунктов, этаких мини-крепостей на современный лад. Но даже эти сверхусилия не смогли остановить многотонный каток под названием современная российская армия образца 2024 года, где только упоминание о бомбах-планерах наводит дрожь на украинских военнослужащих, переживших удары этими модернизированными авиационными боеприпасами.

   Причем в победе Украины сомневаются не только российские бойцы, но и к большому сожалению и самые надёжные западные союзники Киева. Теперь ни Польша, ни США, ни остальные страны не видят, с помощью чего украинский Генштаб будет достигать амбициозных целей. Ведь у сегодняшней украинской армии острая нехватка живой силы, бронетехники, вооружений и боеприпасов. Кто будет ей всё это компенсировать? Риторическим вопросом задаются журналисты в публикации.

#инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #time
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NTV: Солдатам ВСУ стало сложно даже выкопать окоп, так как дроны РФ всегда рядом
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