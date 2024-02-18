Такие боеприпасы являются полным воздушным аналогом РСЗО "Солнцепек"

На волне стремительного наступательного успеха российской армии, когда была взята Авдеевка, оказался не менее «счастлив» украинский гарнизон в городе Часов Яр, расположенном в непосредственной близости от освобожденного весной 2023 года Бахмута (Артемовска).

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Источник фото: vk.com "Горячие Точки"





Там местный гарнизон ВСУ вынужден терпеть прилёты тяжелых авиационных боеприпасов ВКС РФ, снабженных крыльями и так называемыми модулями планирования, мигом превратившими классические свободнопадающие бомбы в объекты, способные к длительному горизонтальному полёту и точному попаданию. Благо последняя опция не очень обязательна для ОДАБ-1500 – гигантской термобарической бомбы, при срабатывании образующей объемное облако взрывоопасного аэрозоля. Кадры боевого применения по объектам ВСУ в стремительно ставшем прифронтовым городом - Часовом Яру, опубликовали в ТГ-канале «Изнанка».





Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"





На территории населённого пункта в незаметном здании находился так называемый ПВД украинской армии, где были размещены солдаты и офицеры ВСУ. Работа войсковой разведки и анонимные рассказы местных жителей лишний раз это подтвердили. После короткой проверки оперативно вылетел Су-34 ВКС РФ и осуществил сброс вдали от украинских систем ПВО.









О самом боеприпасе известно, что объемно-детонирующий принцип его действия работает следующим образом: в момент детонации основной боевой части над объектом-местностью, в воздух разбрызгивается взрывчатый аэрозоль, который способен проникнуть в подземные бункеры даже через небольшие щели и отверстия, после чего следует подрыв. В последствии, то, что не разрушила ударная волна, доводит до конца нестабильное атмосферное давление.