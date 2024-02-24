То для побед F-16 нужны, то снарядов не хватает. Тысяча причин, почему ВСУ видят успехи только лишь во сне

Желание избежать боя с российской армией по причине малого количества боеприпасов в своём арсенале, и тем самым получить поражение, путем отступления с заранее удерживаемых позиций и хорошо подготовленных к обороне, если недостатка в снарядах нет, но ценой сохранения личного состава и вверенного военного имущества, стало единственным непростым выбором для украинских подразделений, существующим прямо здесь и сейчас. Об отказе украинских групп дать «хороший бой» российской армии, показывая тот самый выбор, было замечено далеко за пределами Украины в лице иностранной прессы, представителем которой стали журналисты The Telegraph, взявшие интервью у отчаявшихся украинских солдат.





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Источник фото: nara.getarchive.net







По словам одного из них, в потенциальном бое совсем нет смысла, если ты не готов достичь победы. А как достичь победы, если ты практически безоружен из-за «пустых магазинов» и поддонов с тяжелыми боеприпасами для ствольной артиллерии? Резонно вторит ему другой военнослужащий ВСУ. Поэтому не стоит удивляться, единственное, что приходится решать старшим украинским офицерам, какую по счёту деревню они без боя оставят и туда войдут русские. Таким образом достигаются сейчас победы без сражений, считают журналисты издания.

О похожей проблеме рассказали и во время эфира немецкого Welt, где одной из причин оставления Авдеевки назвали нехватку снарядов.