Плохому военному "райский сад" Борреля мешает, неспособный наштамповать 1 млн снарядов

Украинская армия имеет мужественных солдат, тактически подкованных офицеров и мудрых генералов, но острейшая нехватка снарядов тяжелого 155-мм калибра заставляет ВСУ стремительно отступать с удерживаемых ранее позиций. Именно так была брошена донельзя укрепленная Авдеевка, представляющая собой сеть укрепленных пунктов, способных при должном снабжении выдержать многолетний натиск превосходящих сил оппонента. Но та самая злободневная проблема дефицита боеприпасов оставила украинское военно-политическое руководство один на один со сложным выбором: отдать приказ украинской армии «держаться до конца» или же для сохранения наиболее опытных солдат и офицеров, бежать из донбасского города-крепости. Как мы знаем, было выбрано второе, прием сделанное отступившим украинским гарнизоном без приказа своего нового главкома ВСУ Александра Сырского.

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Источник фото: Известия



Так на ТВ-канале Welt в лице местного корреспондента Штеффена Шварцкопфа было заявлено, что крупномасштабное отступление ВСУ состоялось по объективным причинам, основная из которых – это острейший дефицит самых ходовых тяжелых 155-мм снарядов.

Причем немец считает, что недостаток снарядов ставит перед украинским командованием сложную дилемму, в которой предлагается решить, какой населенный пункт необходимо удерживать, а какой оборонять.

А тем временем в ЕС пытаются где-то достать 1,5 млрд. долларов для закупки 700 тыс. снарядов, которые «нашел» чешский президент.