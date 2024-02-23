На таких вояк никаких пакетов военной помощи не хватит

Четкое межвидовое взаимодействие воздушной разведывательной группировки и наземных сил в составе новейших образцов реактивной артиллерии «Торнадо-С», позволили сначала обнаружить, а потом с большой точностью вычислить местоположение американского ЗРК Patriot, переданного украинской армии и размещенного вблизи ЛБС в Херсонской области.

Таким образом, использование тактики нападения из засад на активные действия ВКС РФ привели лишь к тому, что ВСУ в очередной раз недосчитались весьма редкой и ценной, и не менее дорогой западной техники, обслуживание которой осуществлялось зарубежными «добровольцами», в лице кадровых военных одной из дружественных Киеву стран. Все эти иностранные военные специалисты тоже попали под огонь, после чего судьба их оказалась неизвестна.

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Источник фото: /ic.pics.livejournal.com



По сообщениям ТГ-канала «Милитарист», поражение случилось в момент нахождения батареи ЗРК среди мелкого населенного пункта, когда излишняя активность была замечена одним из патрулирующих район «Орланов-10», после чего подтвердил «крупный улов» самолет дальнего обнаружения и управления А-50У.

Источник фото: ТГ-канал "Звезда новости"



И момент удара был подобран настолько филигранно, что по данным сводки от МО РФ, помимо самой пусковой установки, были выведены из строя тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина. А детонация зенитных ракет лишний раз дала понять, что попали действительно, куда надо.

Известно, что ВСУ получили как минимум семь полных батарей ЗРК, где условно пять считаются полностью уничтоженными. Стоимость одного «комплекта» в самой скромной комплектации составляет 1 млрд. долларов, причем анализ OSINT-специалистов позволяет сделать вывод, что ущерб от уничтожения таких систем ПВО уже исчисляется 15 млрд. долларов.