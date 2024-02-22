"В комплект" поставок будут включены сами боевые машины, обучение и ракетное вооружение

С сожалением можно отметить, несмотря на слова Жозепа Борреля о Европе, как «райском саде», весь мир, в том числе и ЕС, стремительно милитаризуются. Не стал исключением и Азербайджан, безопасности которого ни одна из стран не угрожает. Но как говорится, всегда держи порох сухим. И вот для таких «сухих» ситуаций будет потрачено 1,7 млрд. долларов на сделку с Пакистаном, где в рамках одного из своих «модернизационных» пакетов для местных ВВС, азербайджанское правительство готово стремительно потратиться в целях укрепления своей обороноспособности, и выкупить у среднеазиатской республики JF-17C Block-III – китайские истребители, являющиеся творческой переработкой советского МиГ-21. О крупном оружейном контракте написала азербайджанская пресса, ссылающаяся на Синдикат воздушных операций Пакистана. Об этом написали в ТГ-канале «Военный обозреватель».

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"Третья" ревизия появилась в 2019 году и оснащается продвинутой АФАР KLJ-7А и голографическим дисплеем. В пограничном конфликте самолёты именно этой версии смогли сбить индийский МиГ-21. Источник фото: internationaldefenceanalysis.com

В рамках договора авиационные силы Азербайджана получат истребители, вооружение и курсы для своих пилотов.

JF-17 начал свою воздушную «карьеру» в 2007 году, пройдя практически за 20 лет три крупных модернизации. В последней ревизии расширен список применяемой номенклатуры ракетных боеприпасов, куда добавлены высокоточные управляемые снаряды «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». И как показавшие хороший пример на поле боя в зоне СВО – планирующие бомбы.

И как объясняют авиационные эксперты, Chengdu FC-1 Xiaolong есть не что иное, как «F-16 для бедных» – легкий и условно недорогой истребитель, пригодный практически для всех задач, дозволенных для поколения 4+.