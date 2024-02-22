А ведь "горячие головы" предлагали и до сих пор предлагают именно ИИ поручить управление ядерным оружием

С каждым новым днём проникновение в обычную жизнь и во все сферы рабочей деятельности так называемого искусственного интеллекта становится шире и больше. И уже созданы множество моделей и вариаций подобных механик ИИ, выступающих в роли посильных помощников, где используются, начиная от гражданской, и заканчивая военной сферой, помогая людям выполнять различные задачи быстрей и качественнее. И мы уже начинаем думать, что нейросетям можно доверить куда больше различных поручений и миссий, так как они вполне справляются с поставленными задачами, но кажется случай, произошедший в минувший вторник, может подвергнуть начавшее укореняться доверие к ИИ хотя бы на толику.





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Согласно публикациям в западной отраслевой прессе, 20 февраля ChatGPT словно «выжил из ума», порой вместо вполне себе логичных и лаконичных ответов выдавая на-гора набор бессвязных текстов, куда больше похожих больше на набор случайных слов и символов, чем на работу четко отлаженного алгоритма, способного называться тем самым высокоинтеллектуальным ИИ.

Странные ответы ChatGPT, включавшие в себя стихи без смысла и аналогичные бессвязные предложения, донельзя удивили обыкновенных пользователей, отправивших «багрепорт» создателям большой языковой модели. Сотрудники OpenAI подтвердили наличие проблемы и заявили, что работают над её оперативным устранением.

Точных данных, почему чатбот стал «симулировать» безумие, нет, но по одному из самых вероятных предположений, именно в этот день создатели ChatGPT проверяли работу GPT-4 Turbo, специально «заставив» генерировать ошибочный контент.