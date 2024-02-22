Пока украинская оборона стоит, но никто не знает, когда случится "внезапное"

Несмотря на тяжелое поражение в Авдеевке, повлекшее резкий спад высокого морального духа украинской армии и вполне справедливое обвинение своего высшего командования в высоких потерях при организации необдуманного заранее отступления, приказ на совершение которого был слишком запоздалым, новые поражения для ВСУ и лично Александра Сырского, совсем «не за горами». В этом уверен экс-полковник СБУ Олег Стариков. Старший офицер контрразведки уверен, что тактика изматывания, когда штурмовые группы россиян постоянно атакуют сразу на нескольких направлениях, хотя и трудозатратна, не даёт расслабиться украинскому командованию, и что куда важнее, полевым частям, находящимся практически без ротации, так как свободных резервов у украинского военно-политического руководства практически нет, бездумно растратившего их во время крайне неудачного для ВСУ контрнаступления на юге Запорожской области.





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Источник фото: Ведомости







И в тот момент, когда фактически в любой части длинной ЛБС украинские части ослаблены, страдая не только от усталости и недокомплекта личным составом и бронетехникой различной направленности, но и порой, находясь в состоянии острого дефицита боеприпасов, в этот самый неподходящий момент российское командование и может нанести главный удар, не забывая при этом про отвлекающую серию выпадов.

Стариков считает, что самое слабое сейчас место, это регион Запорожья, и именно под этот район «подводится» тактика активного маневрирования нападением, когда будет нанесена серия отвлекающих ударов на севере, но основной удар будет выполнен в зону Запорожского региона.