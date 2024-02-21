С 2028 года данный "NextGen" самолёт уже должен стоять на вооружении турецких ВВС

Мечта турецких военных авиаторов свершилась и свежайший продукт местной авиационной школы в лице истребителя пятого поколения KAAN, совершил свой первый полёт. О важнейшем событии и для местных конструкторов, рассказали в публикации издания Daily Sabah. В материале с нотками повышенной торжественности указывается, что «Каган», так с турецкого переводится название перспективной авиационной разработки, попадает под понятие самой амбициозной задумки турецкой оборонки, вот уже практически на протяжении десятилетия бьющейся над созданием именно своего истребителя, ввиду оказавшейся полной ненадёжности одного из главнейших своих союзников в лице американского Пентагона, отказавшегося передать вооружённым местным силам, купленные и оплаченные F-35. И сделано это было из-за того, что Эрдоган приобрел российские ЗРК С-400 «Триумф».





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Источник фото: Ведомости





И вот понимая, что стремительно устаревающие истребители F-16 очень скоро, даже несмотря на своевременное обслуживание, придут в удручающее состояние по своим тактико-техническим характеристикам, из-за всё того же нежелания американской оборонки их модернизировать (впоследствии Пентагон дал на это разрешение), было принято решение на разработку своего самолёта. Разработкой такого проекта и занялась Turkish Aerospace Industries, где пообещали, что начиная с 2030 годов, американские F-16 «исчезнут», а на их место как раз и должен прийти KAAN.

Сам проект начался в 2016 году и потребовал около 10 млрд. долларов. И после свершившегося факта первого полёта, было объявлено, что уже спустя 4 года первый из «Каганов» уже должен быть записан на баланс турецкой армии. И уже по словам турецкого лидера Эрдогана, новейший образец турецких оборонных достижений укомплектован «по последнему слову науки и техники» и отвечает всем признакам так называемого nextGen-продукта, с полагающимися в таких случаях маневренностью и боевой эффективностью.

А тем временем на Украине уже «нацелились» на новый турецкий истребитель, заявив, что с их стороны будет придуман куда более продвинутый двигатель. Так как по заявлению ряда независимых иностранных экспертов, Турции, чтобы придумать свою собственную силовую установку, потребуется около 30 лет.