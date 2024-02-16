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Madarator
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
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   Украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал в беседе с журналистами местного ТВ-канала CNN Türk, что ВСУ проявляют интерес к покупке турецкого истребителя пятого поколения Kaan. Причем на Украине ещё не купленную боевую машину уже хотят модернизировать – установить в неё ещё более продвинутую силовую установку местной разработки.

   По мнению чрезвычайного и полномочного посла, этот совместный турецко-украинский проект сможет бросить вызов аналогичным самолетам производства США и дать им конкурентный бой.

   Известно, что Турция была участником программы истребителя F-35, но после решения купить российский комплекс С-400 "Триумф" в 2021 году, американское правительство удалило Турцию из участия в проекте.

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Источник фото: ixbt



   Разработка турецкого истребителя Kaan началась гораздо раньше. По некоторым данным, решение о его создании было принято в 2010 году, а первая презентация состоялась только в прошлом году.

   Kaan можно отнести к тяжелому классу истребителей, так как он оснащен двумя силовыми установками и внешне очень похож на американский F-22 Raptor, но меньше по размерам.

   Информация о том, что этот самолет относится к пятому поколению, не просто слова. Утверждается, что он способен разгоняться до 1,8 Маха и обладает высокими свойствами малозаметности. В качестве ракетного вооружения предусмотрены боеприпасы класса "воздух-воздух" для борьбы с себе подобными и ударные версии снарядов "воздух-земля" для уничтожения техники на земной поверхности. Также есть возможность поражать наземную технику управляемыми бомбами.

   Предполагается, как и у российского легкого Су-75,версии в одноместном и двухместном вариантах.

Ожидаемая дата первого полета объявлена как 2024 год, а на вооружение ВВС Турции истребитель может поступить в 2028 году.

#kaan #василий боднар
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В Турции на днях осущесвит свой первый полет Kaan – боевой истребитель 5-го поколения турецких ВВС
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