Дремлет хлопец у дороги снятся хлопцу перемоги

Украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал в беседе с журналистами местного ТВ-канала CNN Türk, что ВСУ проявляют интерес к покупке турецкого истребителя пятого поколения Kaan. Причем на Украине ещё не купленную боевую машину уже хотят модернизировать – установить в неё ещё более продвинутую силовую установку местной разработки.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла, этот совместный турецко-украинский проект сможет бросить вызов аналогичным самолетам производства США и дать им конкурентный бой.



Известно, что Турция была участником программы истребителя F-35, но после решения купить российский комплекс С-400 "Триумф" в 2021 году, американское правительство удалило Турцию из участия в проекте.

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Источник фото: ixbt







Разработка турецкого истребителя Kaan началась гораздо раньше. По некоторым данным, решение о его создании было принято в 2010 году, а первая презентация состоялась только в прошлом году.



Kaan можно отнести к тяжелому классу истребителей, так как он оснащен двумя силовыми установками и внешне очень похож на американский F-22 Raptor, но меньше по размерам.



Информация о том, что этот самолет относится к пятому поколению, не просто слова. Утверждается, что он способен разгоняться до 1,8 Маха и обладает высокими свойствами малозаметности. В качестве ракетного вооружения предусмотрены боеприпасы класса "воздух-воздух" для борьбы с себе подобными и ударные версии снарядов "воздух-земля" для уничтожения техники на земной поверхности. Также есть возможность поражать наземную технику управляемыми бомбами.



Предполагается, как и у российского легкого Су-75,версии в одноместном и двухместном вариантах.



Ожидаемая дата первого полета объявлена как 2024 год, а на вооружение ВВС Турции истребитель может поступить в 2028 году.