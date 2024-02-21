Поддержка на словах – это то максимальное, что могут сделать раздосадованные жители Польши

Протест польских аграриев прошел на границе с Украиной, где фермеры устроили блокаду местных пропускных пунктов, практически полностью заблокировав западную границу восточноевропейской республики, соприкасающейся с территориями, подконтрольными официальной Варшаве. Недовольные работники сельскохозяйственной отрасли польской республики, протестуют против продуктов питания, засилье которых на прилавках лишает их большей части прибыли. Об экономических сложностях польских сельских тружеников написала известная The New York Times.

Так в минувший вторник протестующие из числа фермеров устроили блокаду пропускных пунктов, через которые должны были проследовать около 3000 грузовиков с Украины. Но на этом дело не ограничилось – на железной дороге были вычислены вагоны с украинским зерном, которое было принудительно рассыпано прямо на рельсы.

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Источник фото: Телеграм







И по словам недовольного демонстранта, весь вопрос заключается в том, кто является для польского правительства наиболее важным, это «вопрос выживаемости», подтвердил второй рассерженный демонстрант, поделившийся своими эмоциями с корреспондентом издания.

Причем ряд яростных протестующих выкрикивали антиукраинские лозунги, на что украинские официальные лица объявили таких митингующих «провокаторами» со стороны польских правых.

Вместе с тем недовольны Украиной и фермеры других европейских стран, дешевая аграрная продукция которой мешает им хорошо зарабатывать.