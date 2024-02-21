Уровень роста к прошлому ходу достиг "заоблачных" значений, в числовом эквиваленте став 17-кратным

Отечественный министр Сергей Шойгу после доклада главе российского государства, выступил перед журналистами и выдал такую информацию касаемо развития БПЛА-строения в стране: прямо сейчас достигнут кратный рост производства беспилотных аппаратов различного типа и назначения, достигнув невероятных показателей в двухзначных значениях. Так в 17 раз увеличилось производство дронов при сравнении с аналогичным периодом прошлого года.





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Источник фото: Лента







По словам генерала армии, за последние месяцы на передовой отечественные дроны стали настолько обыденным явлением, что их уровень применения дошел до нескольких сотен за одни сутки, а в мирном тылу на различных предприятиях военной направленности изготавливается тысячи таких боевых воздушных машин, причем в процессе производства они непрерывно усовершенствуются, как по возможностям, так и по сфере применения на передовой.

Так же рост затронул и производство снарядов, количественный показатель которых превысил «доэСВОшные» в 17,5 раз. Так же показан стремительный рост и производстве тяжелобронированных машин и танков, которых стало изготавливаться в 6 раз больше, чем до начала спецоперации. И как в примере с воздушными дронами, российские танки прямо на заводе получают современные пакеты улучшений, кардинально улучшающие их боевые возможности и защищенность в конфликте высокой интенсивности.

О последнем вышел материал и в иностранной прессе, где зарубежные журналисты отметили прекрасный уровень инженеров по защитным системам танка, придумав недорогой, но эффективный комплекс дополнительной защиты, способный в должной мере обеспечить стойкость против современных противотанковых угроз, таких как FPV-дроны и различные ПТРК.