И даже выпускник МВОКУ "генерал-котел" Александр Сырский не способен что-либо исправить на передовой

Обороноспособность украинской армии, как и в целом украинского государства, стремительно снижаются. Известный американский бизнесмен Илон Маск снова высказался про официальный Киев, чьи позиции с каждым новым днём слабеют и слабеют. Как можно надеяться на дальнейшие победы и публично их анонсировать, когда всё, что мы видим сейчас, в том числе и сторонние наблюдатели со всего мира, так это отступление украинской армии, неготовой не то что бы добиться новых территориальных успехов во время многочисленных сражений, а с неуспехом терять даже те земли, которые казалось бы невозможно потерять, из-за очень крепких оборонительных сооружений и линий, проходящих на протяженном расстоянии в границах таких городов-крепостей. И если всё так плохо, а плохо на самом деле. То зачем продлевать мучения, если можно закончить стрельбу и приступить к началу мирных переговоров? Нечто подобное Илон Маск оставил в качестве сообщения в одной из западных соцсетей.





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Вместе с тем военные аналитики и эксперты считают, что украинская армия находится в одном из наихудших положений за всё время проведения российской СВО, а все обещания Владимира Зеленского добиться на поле боя «справедливости», не выходят за рамки простого набора громких, но ничего не значащих в действительности фраз. Ситуация «в поле» кардинально изменилась, и ничего в ближайшей исторической перспективе Зеленский и его генералы, сделать с этим что-то «победоносного» не смогут, констатируют иностранные специалисты.