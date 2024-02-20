Свои бананы ближе к телу. Намного ближе

История, когда Эквадор решил, что его оружие вполне себе может послужить на стороне украинской армии, кажется пришла к своему логическому завершению. Как оказалось, всё благодаря мухе-горбатке, благополучно найденной в нужное время в эквадорских бананах. Но как только в южноамериканской республике поняли, что с сельскохозяйственными вредителями необходимо бороться самыми чрезвычайными способами, весьма эффективными даже против таких грозных насекомых, а ещё хорошенько подумать над недопущением таких случаев в недалеком будущем, попутно понимая, что экспорт советского и российского оружия не в те государства, чреват появлением не только вредных мух, но и других фруктовых вредителей, способных распространиться на остальные экспортируемые овощи и ягоды, то всех бед или почти всех, легко можно избежать. Именно так и случилось, как только чиновники Эквадора поняли, что передача оружия в ВСУ, не то решение, которое в срочности необходимо.

реклама

Источник фото: Вокруг света



Процесс осознания был официально озвучен руководителем местного МИД Габриэлой Соммерфельд. Причем заявление было сделано публично в тамошнем парламенте. Ранее о правильных взглядах на текущие политические реалии в северном полушарии и смене эквадорской «парадигмы» внешней политики, рассказал руководитель посольства в Кито Владимир Спринчан.