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Madarator
"Бананового голода" в РФ не будет – Эквадор отменяет решение о поставке своей военной техники в США
Вот что Муха-горбатка "животворящая" делает

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   Жителям большой России, которые очень любят эквадорские бананы, теперь на 100% не стоит переживать об их скором исчезновении с местных прилавков. И дело не в том, что в Индии и ряде других стран Юго-восточной Азии их с большим удовольствием согласились заменить столь вкусное и недорогое фруктовое лакомство. Всё оказалось куда проще. По результатам последней перепроверки отечественного Россельхознадзора выяснилось, что концентрация так называемой мухи-горбатки в далёком заокеанском продукте оказалась в строгих рамках фитосанитарного контроля. То есть сельскохозяйственного вредителя на аппетитных плодах производства Эквадора уже как бы и нет.


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Источник фото: Телеграм


    На текущий момент известно, что пять компаний из Эквадора получили от РФ разрешение снова поставлять свою продукцию в нашу страну. Об этом федеральный чиновник российского правительства сообщил в эфире ТВ-канала «Россия-24». Причем правительство жаркой южной страны дает свои гарантии, что никаких вредителей-насекомых нет и очень удивительно было узнать, что они каким-то странным образом якобы были замечены.

   И по удивительному «совпадению» вся устаревшая военная техника производства СССР и РФ, оказывается не сможет доехать или добраться каким-либо путём в США, даже если последние возьмут на себя все транспортные расходы, связанные с передислокацией вооружений. О «неожиданных» поломках подвижного состава и не только, рассказал посол РФ во время встречи с президентом Эквадора. Последнему лишь осталось подтвердить, что военную технику из местной республики Вашингтон точно не увидит.

#россельхознадзор #банановый дефицит в россии #дефицит бананов в россии #эквадорские бананы под запретом #эквадор и россия
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