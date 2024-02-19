Кадры весьма редкой военной удачи завораживают

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» признан настолько удачным, как и его все последующие модификации, что украинские власти вполне открыто заявили, что их новая разработка является копией отечественного продукта с некоторыми изменениями и уже практически готова к своему промышленному выпуску, причем последний должен состояться практически спустя 100 дней. А тем временем настоящий «оригинал» продолжает поражать во всех смыслах, в своем недавнем бою сумев уничтожить одним метким прилётом сразу две тяжелобронированные цели.





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Источник фото: Ведомости







На кадрах, опубликованных в ТГ-канале «RT на русском», было показано, как где-то на передовой рядом с друг другом сконцентрировались две боевые машины под видом украинских танков, причем за последними с самого начала наблюдал разведывательный БПЛА, консолидируя информацию и в режиме реального времени отправляя её на командный пункт дронов. И как только был зафиксирован момент наибольшего сближения украинских ОБТ, российский оператор направил ударный дрон в одну из бронеединиц.





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Детонация боекомплекта в уничтоженной технике не заставила себя долго ждать, после чего получил существенные разрушения и второй образец, в потенциале своем так же способный сдетонировать. Понимая, к чему всё это может привести, найдя третью исправную машину, экипажи без танков решили поспешно уехать с крайне неудачливого места.

Российские дроны стали настоящим приговором для украинской армии, причем темп производства различного рода назначения беспилотных аппаратов продолжает неуклонно расти, доходя по открытым данным до числа в 100 тыс. экземпляров практически каждый месяц. Причем по утверждению ряда высокопоставленных чиновников, такая цифра, далеко не предел для возросших мощностей отечественного ОПК.