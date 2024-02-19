Извините, но в случае Украины принцип "Утром деньги, вечером стулья" – совершенно не работает

Если Киеву удастся привлечь иностранные инвестиции, то весь мир увидит «украинское экономическое чудо». Подобных взглядов придерживается местный премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам высокопоставленного украинского функционера, не надо бояться инвестировать в восточноевропейскую республику, экономика которой частично разрушена и очень сильно зависима от внешних заимствований. Например, если взять японский бизнес, то ему будет очень интересно поработать с местными аграрным сектором, дорожным строительством, энергосферой и IT-технологиями. Так же на Украине легко можно развить автомобилестроение. Причем соответствующие методы не являются плодом фантазий, а основаны на плотном изучении и успешном опыте других стран, в частности японского. И именно смелость западных стран позволит продемонстрировать остальному миру «украинское экономическое чудо».





реклама

Источник фото: Коммерсант







В своем сообщении Дениса Шмыгаля можно точно похвалить за проявленную смелость. Так как инвестировать в государство, чей будущий бюджет на следующий год принят с дефицитом в 43 млрд. долларов, может свидетельствовать об истинном чуде тех, кто пожелает вложить в страну, половину основного бюджета которой составляют финансовые вливания чужих правительств. А одна треть расходов будет направлена на финансирование армии и зарплат.

А ещё в самой экономике резкий дефицит простых рабочих, отправленных обыкновенными солдатами на передовую в окопы. Кто будет вместо них работать, даже если средства поступят на соответствующие банковские счета, знает видимо только Владимир Зеленский и сам Шмыгаль.