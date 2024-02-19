Только что, тяжелые ОДАБ-1500 не прилетали по отступавшим пешим порядкам ВСУ

Украинская армия в последние дни полностью провалила оборону, укрепляемой на протяжении долгих восьми лет, города-крепости Авдеевки. Причем ситуация в последние 48 часов яростной обороны накалилась до того состояния, что «ожидая» с часу на час долгожданного приказа о выходе, из ставшей злополучной, городской агломерации, украинские солдаты полностью проигнорировали устные указания дожидаться подмоги в виде 3-й штурмовой бригады (которая к слову абсолютно ничем по итогу и не помогла, сама крайне поспешно ретировавшись), попросту приняв самостоятельное решение о скорейшем оставлении своих позиций. И как оказалось, совершенно не зря.





реклама

Отступление пешком. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





И уже постфактум, дабы «сохранить лицо», украинский Генштаб опубликовал слова приказа, якобы разрешившего отойти с городских руин, где все воинские миссии были выполнены «на 100%» и, как было специально подытожено, Авдеевка «не нужна» и отступить можно на подготовленные позиции в чистом поле рядом. Что уже нонсенс. Так как удерживать, пускай и окоп за городом, куда трудней и опасней, чем под прикрытием кирпичной кладки. Но в этой публикации не это главное. А кадры ниже, на которых ни о каком организованном отходе и речи быть не может.





Брошенный Bradley в "крутом обвесе" с блоками ДЗ BRAT. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"







Так как из-за плотного обстрела всего что движется на гусеницах или колёсах, всю технику, ВСУ пришлось бросить прямо в городе, а выходить из окружения в большинстве на своих двоих, терпя на протяжении долгих часов удары дронов, артиллерии и порой, близкие разрывы авиационных боеприпасов. Естественно, всё это делалось без приказа, так как новый главком ВСУ Александр Сырский с ним промедлил и опубликовал уже постфактум, когда кто мог, уже вышел из авдеевского огневого мешка, а кто не смог, остался в Авдеевке до её полного контроля ВС РФ. Потому что организованного отхода крупных сил пешим порядком, практически, в мировой современной истории военных конфликтов не бывало.