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Madarator
Bild: Чиновники ФРГ при строительстве Северного потока случайно опубликовали карту движения АПЛ НАТО
"Невнимательным" сотрудникам теперь грозит до 5 лет лишения свободы

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   Невнимательность и небрежность ряду немецких работников Горного ведомства города Штральзунд может дорого обойтись. Как оказалось, своим халатным подходом к осуществлению своей непосредственной трудовой деятельности, они допустили утечку крайне чувствительной информации, способной попасть не в те руки, возможно даже в слишком злонамеренные.

   Как оказалось, простые германские труженики стали соучастниками раскрытия государственной тайны в момент строительства газопровода «Северный поток-2», сообщают журналисты Bild.

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   Как сообщается в публикации, ровно шест лет назад в момент строительства в 2018 году они раскрыли информацию, опубликовав на рабочем портале ряд документов, где указывался район развертывания подводных ракетоносцев НАТО. Кроме сверхсекретных маршрутов, было подробно описано, каким типом вооружений подводные лодки североатлантического альянса оснащены. Такие данные в любом государстве относятся к сверхважным, доступ к которым есть лишь у поименного круга лиц.

   Причем по мнению журналиста Bild Николауса Харбуша, утечка карт могла позволить организаторам и непосредственным исполнителям уничтожить «Северные потоки» подводным взрывом.

   С другой стороны, допустивших утечку немцев наказывать не обязательно: что делали долгих шесть лет потерявшие бдительность местные контрразведчики, одному Олафу Шольцу известно, чье оборонное ведомство не таясь, по крайне завышенным ценам продало откровенно устаревшую технику с крайне слабой броней украинской армии. Причем умудрившись при этом завысить закупочную цену в целых 3 раза. Даже бывший министр обороны Украины Алексей Резников позавидовал бы, чье министерство покупало втридорога, лишь «золотые яйца» и летние куртки для ВСУ.

#bild #северные потоки
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