Таким образом "армия дронов" главы украинского Минцифры Михаила Федорова оказалась большим надувательством, а Украина оказалась неспособна в промышленных масштабах наладить выпуск дешевых, но эффективных средств поражения

Наблюдая со стороны, как все желания украинской стороны, а главное её физическая неспособность соответствовать своим обещаниям, показав на поле боя существенное превосходство над доминирующей российской армией, в частности по беспилотной ударной компоненте, французские чиновники в лице министра обороны пятой республики Себастьяна Лекорню, официально заявили, что на российской СВО со стороны ВСУ появятся новые оборонные разработки.

Парижский высокопоставленный функционер пообещал, что разработка военных инженеров республики «удивит» российские войска своими передовыми дронами-камикадзе, где СВО станет своего рода испытательной площадкой.

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Вместе с тем на вопрос, что могут сделать десяток либо даже сотня передовых «птичек» против ВС РФ, на стороне которой уже сейчас воюют не меньше 100 тыс. различных разведывательных и ударных беспилотников, французский министр отвечать отказался, сославшись на свою занятость.

Вместе с тем в украинской армии на момент сражения за Авдеевку с fpv-дронами всё было в полном порядке. Они были способны действовать на изрядном расстоянии и имели высотные здания Авдеевского коксохимического завода в качестве ретранслятора. И всё это преимущество оказалось подорвано теми самыми КАБами, оснащенными планерами. Именно их ударное воздействие в значительной мере сократило способность ВСУ успешно обороняться. И вот как такие дроны «остановят» сотни таких терраморфирующих местность авиационных бомб, ответ довольно простой.