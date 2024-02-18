Тем временем в соседних с Авдеевкой Покровске и Селидово началась "перегруппировка" местных украинских чиновников и полицейских вглубь Украины

Поражение украинской армии в городе-крепости Авдеевке позволила российской стороне продвинуться вглубь переднего края ВСУ на девять километров. Соответствующую сводку опубликовали на сайте МО РФ.

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Согласно опубликованным данным, успешные штурмовые действия армии РФ в тесной межвидовой коммуникации фронтовой авиации, штурмовой пехоты и наземной артиллерии, в том числе и РСЗО, позволили отбить 31,75 квадратных километров территории и лишить украинскую армию удобных оборонительных позиций, укрепляемых на протяжении долгих восьми лет под непосредственным кураторством иностранных фортификационных инженеров, возводивших бункеры и линии защиты по самым требовательным стандартам НАТО.

Но как вышло, даже многометровые слои бетона оказались бесполезны против так называемой процедуры «фабизации», когда только за одни сутки на передний край в самой городской агломерации прилетали полуторатонные УФАБы. Как писали в украинских военных пабликах, такой планирующей бомбе всё равно, в каком подразделении ССО ты служил и прошел ли ты самый продвинутый курс ближнего боя. Российский воздушный снаряд с УМПК справится со всем.





Российские штурмовики под Авдеевкой. Источник фото: Телеграм



Известно, что получившие информацию «из первых рук» чиновники близлежащих от Авдеевки населённых пунктов Селидово и Покровск, последовали за отступающими на запад подразделениями украинской армии, не дожидаясь от армейского руководства РФ собственной «экстракшен» в их отношении . Вместе с тем город решили покинуть местные полицейские, но не все. Часть из местных силовиков преднамеренно ждёт прихода своих российских коллег.