ВС России при взятии Авдеевки прорвали позиции ВСУ вглубь на девять километров

Освободив Авдеевку, передовые группы российской армии не стали останавливаться, а на плечах отступающих украинских сил продвинулись вглубь переднего края, продолжая успешное наступление на позиции ВСУ. Известие об этом не осталось незамеченным в ряде местных населенных пунктов, где назначенные официальным Киевом чиновники решили не испытывать собственную судьбу, и в инициативном порядке совершают собственную «перегруппировку» на запасные позиции вглубь украинских территорий.

Так, стало известно, что Покровск и Селидово, расположенные рядом с Авдеевкой, сообщили о стремительном продвижении местных чиновников в сторону от донбасского города-крепости, собирая с собой караваны имущества и подвижной техники. Последовать вместе с ними, выполняя «контрудар» подальше от российских штурмовиков, решили и местные полицейские, но не все. Ряд из них, под надуманными предлогами сообщают о нарушении «связи» и ждут прихода бойцов с триколором. Комментарии людей в местных соцсетях ясно свидетельствуют об этом.

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Источник фото: Спутник Узбекистан



Вспомним, что новый главком ВСУ Александр Сырский, зная, что никто его официального приказа об отходе с удерживаемых позиций ждать не будет, получив от разведки, что большинство подразделений самостоятельно ушли с укрепрайонов, вынужден был таки дать набор шифровок на выход с Авдеевки.