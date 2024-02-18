Иногда кажется, что знаменитый американский предприниматель не на стороне ВСУ и Украины

На днях новость из Украины, что местная армия не смогла удержать Авдеевку и в большой спешности покинула донбасский город, оставляя своих раненых и бросая дорогостоящую западную технику прямо на разрушенных от мощных прилётов авиационных планирующих бомб улицах, мигом захватила все главные полосы мировых новостных изданий.

Высказался о потере города-спутника Авдеевки и американский миллиардер-предприниматель Илон Маск, написавший, что его эта новость нисколько «не удивляет». А его слова о том, что на Украине сложилась «патовая ситуация», можно трактовать как угодно, но и это словосочетание можно с полной совестью призвать устаревшим и неактуальным: ВС РФ продолжают свое мощное наступление сразу на нескольких направлениях и никакие рубежи обороны их больше не остановят. И дальше для официального Киева будет только хуже. Понимают ли это украинский президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение? С риторическим восклицанием написал Маск.

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Источник фото: Известия



И дальше известный бизнесмен продолжил, что всё это очень хорошо понимают в России, где вряд ли Кремль лишь одной Авдеевкой «насытится», а будет в режиме дорожного катка продолжать двигаться вплоть до Киева, пока западные политики с чувством ложной надежды успокаивают украинского лидера Зеленского, что они с ним «останутся до конца».