Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Маск про потерю Авдеевки ВСУ: "Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России"
Иногда кажется, что знаменитый американский предприниматель не на стороне ВСУ и Украины

реклама

   На днях новость из Украины, что местная армия не смогла удержать Авдеевку и в большой спешности покинула донбасский город, оставляя своих раненых и бросая дорогостоящую западную технику прямо на разрушенных от мощных прилётов авиационных планирующих бомб улицах, мигом захватила все главные полосы мировых новостных изданий.

Высказался о потере города-спутника Авдеевки и американский миллиардер-предприниматель Илон Маск, написавший, что его эта новость нисколько «не удивляет». А его слова о том, что на Украине сложилась «патовая ситуация», можно трактовать как угодно, но и это словосочетание можно с полной совестью призвать устаревшим и неактуальным: ВС РФ продолжают свое мощное наступление сразу на нескольких направлениях и никакие рубежи обороны их больше не остановят. И дальше для официального Киева будет только хуже. Понимают ли это украинский президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение? С риторическим восклицанием написал Маск.

реклама

Источник фото: Известия

    И дальше известный бизнесмен продолжил, что всё это очень хорошо понимают в России, где вряд ли Кремль лишь одной Авдеевкой «насытится», а будет в режиме дорожного катка продолжать двигаться вплоть до Киева, пока западные политики с чувством ложной надежды успокаивают украинского лидера Зеленского, что они с ним «останутся до конца».

#илон маск #илон маск и украина #илон маск и всу
+
Написать комментарий (0)
Heise: Илон Маск переносит штаб-квартиру компании SpaceX из Делавэра в Техас
Илон Маск о нейросети Sora от OpenAI и автономном вождении Tesla
Владельцы Tesla Cybertruck утверждает, что кибергрузовик ржавеет под дождем всего за два дня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
35
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
2
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
2
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
7
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
25
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
3
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
26
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
7
Новая модель OpenAI Sora может генерировать видео
1
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
+
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
3
Ученые обнаружили новый вид магнетизма – альтермагнетики, которые могут изменить электронику
+
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
4
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
+
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
+
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
8
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
1
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
+
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
2
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
4
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8
О современном состоянии армейской авиации Польши
2

Сейчас обсуждают

Антон Шевелев
17:05
Надо брать не дешевый, а хороший 4к моник (например Odyssey Neo G7 4K UHD, 165 Гц и Quantum Mini LED [S32BG752NI]), и тогда никакого разочарования не будет ну и видюха, да, нужна соответствующая (7900...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
DIP48
16:53
Надо было для поддержки и перемоги выложить самый большой в Европах тризуб из кизяка))). Сразу бы полегчало убегантам.)))
На Украине решили поддержать отступающий гарнизон Авдеевки видео с танком Abrams вблизи ЛБС
DIP48
16:53
А что его ждать ? Давно уже там
На Украине решили поддержать отступающий гарнизон Авдеевки видео с танком Abrams вблизи ЛБС
Radioman
16:52
Я уж подумал что новый разъем придумали который не плавится, ан нет.
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
DIP48
16:52
Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи/американцы ?!)))
На Украине решили поддержать отступающий гарнизон Авдеевки видео с танком Abrams вблизи ЛБС
Alex Sikrajf
16:50
Не 7 нм а 4. Ну и beelink лучше больше портов и дешевле
Представлен мини-ПК GEM10 на процессоре AMD Ryzen 7 7840HS
Johan_888
16:50
"С каких это пор Ми-2 стал боевым вертолётом?" Вот с таких.
О современном состоянии армейской авиации Польши
glavhyilo
16:49
да понятно,что никто на такое интервью,у пиндосов не пойдёт,но очередной укол то сопернику,надо нанести,раз он подставился-в этом году выборы в сша,там подковёрная возня у них идёт щас и почему бы щас...
Появились официальные изображения Xiaomi 14 Ultra
Сергей Анатолич
16:47
"Дания может передать Украине всю свою артиллерию" А как же "неотвратимая агрессия" России в отношении европы? Чем с нами сами то воевать будут?
Дания может передать Украине всю свою артиллерию
Твоя мамка
16:45
О, лайков себе нaxyярил с твинков и сидит доволен. На дтф опозорился, пришёл сюда)
RedGamingTech: Энергопотребление GeForce RTX 5090 составит 520+ Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем