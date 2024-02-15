"Перековка" состоялась после беседы законодателя с Дональдом Трампом

Многолетний сторонник Украины и часто демонстрирующий свою антироссийскую позицию на публике республиканец Линдси Грэм внезапно изменил свое мнение и отказался голосовать за выделение военной помощи украинской армии. Его выбор во время голосования в Сенате днем ранее был однозначным «нет» такой помощи. По мнению редакционной коллегии Washington Post, именно разговор Грэма с Дональдом Трампом повлиял на его текущую позицию.

Само событие, после которого Грэм стал ярым противником выделения 60 миллиардов помощи украинскому государству, произошло во второй половине января во время пребывания во Флориде Трампа. Оба политика тогда лично встретились, и, возможно, именно этот разговор повлиял на позицию Грэма, кардинально её изменив.

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Источник фото: инопресса







Эта ситуация весьма показательна, так как, согласно приватному мнению ряда политических аналитиков, ориентированных на внутренние процессы в США и их изучение, предполагается, что за смену своей позиции Грэму было обещано кресло в администрации Трампа, если он сможет избраться на роль хозяина Белого дома.

Но это не единичный слух. Кардинальной смене риторики также отводится внимание в общем тренде Республиканской партии, отказавшейся поддержать Украину и ее власти по ряду причин. Одной из которых может быть нежелание уже Джо Байдена пойти на попятную в вопросе охраны границы.